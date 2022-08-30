Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Alkol fiyatlarına dev zam bekleniyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna zam geleceğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurdu.
2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıklayan Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.
Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Zam !?Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira ?? çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı % 15/20 aralığı umarım gelmez pic.twitter.com/UcaunUVz88— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) August 26, 2022
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