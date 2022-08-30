Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Alkol fiyatlarına dev zam bekleniyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 09:23
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Alkol fiyatlarına dev zam bekleniyor
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurdu. 

2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıklayan Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:


Özgür Aybaş Alkol zam

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