İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada yeni gelişme: Kamyonet sürücüsünün kanında 'alkol' çıktı

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:11

Kapuz Caddesi'nden, 25 Ağustos Perşembe günü saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü.

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı.

Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR

Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI

İki ayak tarak kemiğinde kırık olan İbrahim Tatlıses, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses, ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Ünlü isim, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi.

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'Doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim. Affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık, araba alev aldı. İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içindeydim, kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, 'Sahneye çıkacağım' dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

YARALILAR TABURCU OLDU, ŞİKAYETÇİ OLUNMADI

Öte yandan hastanede tedavisi süren 8 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un, ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.