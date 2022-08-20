Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde gazinoya girmeyen çalışan alkollü müşteri S.U, mekana alınmayınca ekmeğin arasından çıkardığı silahla garson T.K'ya ateş etti. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gece saatlerinde Zonguldak Kozlu’da bulunan Kristal Gazinosu’nda iddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen müşteri S.U, garson T.K tarafından mekana alınmak istenmedi. O sırada bu duruma sinirlenen müşteri S.U, ekmeğin arasından çıkardığı silahla, garson T.K’yı ayağından vurarak yaraladı.
MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ SALDIRGANI VURDU
Ardından mekan sahibinin kardeşi Y.A, silahlı saldırgan S.U.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.K ve S.U’ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan T.K ve S.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti