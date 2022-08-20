Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:38

Gece saatlerinde Zonguldak Kozlu’da bulunan Kristal Gazinosu’nda iddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen müşteri S.U, garson T.K tarafından mekana alınmak istenmedi. O sırada bu duruma sinirlenen müşteri S.U, ekmeğin arasından çıkardığı silahla, garson T.K’yı ayağından vurarak yaraladı.

MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ SALDIRGANI VURDU

Ardından mekan sahibinin kardeşi Y.A, silahlı saldırgan S.U.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.K ve S.U’ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan T.K ve S.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



