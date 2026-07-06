Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e-ticaret hamlesi: Gümrükte yeni dönem başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile e-ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadelerini kullandı.
E-İHRACATÇILARIN REKABET GÜCÜ DESTEKLENECEK
Yeni uygulamayla sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.