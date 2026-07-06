Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e-ticaret hamlesi: Gümrükte yeni dönem başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile e-ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

E-İHRACATÇILARIN REKABET GÜCÜ DESTEKLENECEK