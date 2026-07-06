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Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e-ticaret hamlesi: Gümrükte yeni dönem başladı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e-ticaret hamlesi: Gümrükte yeni dönem başladı

6.07.2026 10:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e-ticaret hamlesi: Gümrükte yeni dönem başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticareti kolaylaştırmak amacıyla "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması"nın devreye alındığını açıkladı. Bolat, yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den AB'ye gönderilen ürünlerin gümrük muafiyeti sağlayan tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini belirtti.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile e-ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

E-İHRACATÇILARIN REKABET GÜCÜ DESTEKLENECEK

Yeni uygulamayla sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

İlgili Konular: #türkiye #avrupa birliği #ticaret #Ticaret Bakanı #Ömer Bolat

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