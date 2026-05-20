Türkiye ve Letonya arasında Riga'da güçlü ticaret köprüsü

Leton Türk Ticaret Odası, resmi açılışı öncesinde Türkiye ve Letonya arasındaki ticari ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Riga'daki Fabrikas Restorans’ta üst düzey bir tanışma yemeği düzenledi.

İş ve diplomasi dünyasını buluşturan etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile Letonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans aynı masada bir araya geldi. Diplomatik temasların güçlü bir şekilde temsil edildiği geceye, Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçiliği Müsteşarı Özlem Hersan da katılım sağladı.

YATIRIM FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Davetin ev sahipliğini üstlenen Leton Türk Ticaret Odası Başkanı Hakan Uzunosmanoğlu, organizasyonun açılışında her iki büyükelçiye dostluk ve ticaret köprüsüne verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Verimli bir atmosferde geçen ikili görüşmelerin ana gündemini şu başlıklar oluşturdu:

İkili ilişkilerin stratejik olarak geliştirilmesi,

İş dünyasında hayata geçirilebilecek yeni birliktelikler ve ortak projeler,

Karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,

Sektörel dayanışma olanaklarının artırılması.

Büyükelçilerin iş dünyasını cesaretlendiren mesajlarının takdir topladığı etkinlikte; DTİK Letonya Temsilcisi Fuat Aydemir, THY Riga Müdürü Fatih Cığal, ATÜ Letonya Direktörü Tamer Ciğeroğlu, Oda Genel Sekreteri Can Bölükemini ve iş dünyasından Ömer Özcan, Beata Kayhan ile Aziz Karahanlı da yer aldı.

Fuat Aydemir'in de elçilere kıymetli katkılarından ötürü teşekkür ettiği bu özel buluşma, odanın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği resmi açılış ve ticari faaliyetler öncesinde güçlü bir sinyal olarak kayıtlara geçti.