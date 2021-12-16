Türkiye yaklaşık 320 bin ton buğday satın almak için ihaleye çıkıyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:47

Reuters'ın Avrupa ticaret çevrelerine dayandırdığı haberinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yaklaşık 320 bin ton öğütmelik buğday satın almak için uluslararası bir ihale düzenlediğini açıklandı.

Habere göre söz konusu ihale, kuraklıktan zarar gören mahsulün ardından yerel fiyatları soğutmak ve arzı güvence altına almak için düzenlenecek.

İLK ALIM DEĞİL

TMO'nun yüzde 12,5 ve yüzde 13,5 protein içerikli öğütmelik buğday arayışında olduğunun belirtildiği habere göre, sevkiyatın Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılması öngörülüyor.

Fiyat tekliflerinin sunulması için son tarihin 21 Aralık olduğu belirtilirken, buğday sevkiyatının 1 Şubat ile 28 Şubat arasında yapılması bekleniyor.

Türkiye daha önce bildirdiği 25 Kasım'daki partide 385 bin ton buğday satın almıştı.