Türkiye’ye tepki en çok Çelebi’yi etkiledi, açılan davanın duruşması bugün: Hindistan’la boykot gerilimi

Hindistan’la Türkiye arasında yaşanan politik gerilimin etkisiyle Türk mallarına ve şirketlerine yönelik boykot genişliyor. Hükümetin talebiyle resmi bir boykot olmasa da tüketici inisiyatifiyle başlayan hareket sonucu küçük marketler ve başlıca internet pazar yerleri Türk malı ürünleri boykot etmeye başladı. Gerilimin en büyük darbesini yiyen Çelebi Hava Hizmetleri’nin ise açtığı davanın duruşması bugün yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre iki ülke arasında dış ticaret hacmi küçük. 2024’te Türkiye’nin Hindistan’a ihracatı 1.3 milyar dolar, Hindistan’dan ithalat ise 6.4 milyar. Ancak yatırım konusunda önemli şirketlerin ortaklıkları var. Koç Holding’in Hindistan’da birlikte beyaz eşya ürettiği ortağı Tata Group’a ait Air India, THY’ye karşı savaş açtı.

Uzun yıllardır Hindistan’da yatırımı bulunan Çelebi Grubu ise bu krizden en fazla etkilenen grup. Havacılık hizmetleri konusunda en büyük yabancı şirket. 10 yıl önce Mumbai Uluslararası Havaalanı’yla bu ülkeye giren Çelebi Airport Services, Delhi’de de kargo hizmetleri veriyordu. Hindistan, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Türk havacılık firması Çelebi’nin havaalanlarında faaliyet göstermesini yasakladı. Çelebi Hava Servisi ise kararla ilgili olarak Hindistan’a dava açtı. Duruşmanın bugüne ertelendiği duyuruldu.

Öte yandan boykotun etkileyeceği alanlardan biri turizm. Hindistan Türkiye’de büyük bütçeli düğünleriyle tanınıyor. Ancak son günlerde büyük bir otelde yapılacak düğün iptal oldu ve Hindistan’ın sevilen şarkıcılarından Rahul Vaidya bir düğün organizasyonunda sahne alma teklifini reddetti. Ayrıca Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) Bombay, Türk üniversiteleri ve eğitim kurumlarıyla olan anlaşmalarını ve her türlü ilişkisini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre ise Hindistan’da 13 milyon marketin ürün tedariğini yürüten distribütörler federasyonu AICPDF, Türkiye’den gelen bütün ürünlere karşı “süresiz ve topyekûn boykot” başlattığını açıkladı. Boykot, Türk malı çikolata, reçel, bisküvi ve kişisel bakım ürünlerini kapsayacak