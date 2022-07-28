Türkiye, yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti
Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki bisiklet ihracatı 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.
Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.
Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılının 6 ayında bisiklet ihracatı ve en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle oldu:
|Ülke
|2021 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar)
|2022 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar)
|Almanya
|10.218.452
|9.778.784
|Hollanda
|8.703.916
|9.777.466
|Fransa
|9.382.136
|8.694.542
|Finlandiya
|9.850.987
|7.226.098
|Romanya
|3.026.318
|5.369.405
|Birleşik Krallık
|5.168.313
|3.978.012
|İspanya
|2.838.718
|3.538.355
|İsveç
|1.661.654
|3.206.274
|İtalya
|7.943.583
|3.067.156
|Bulgaristan
|2.559.377
|2.388.924
TÜRKİYE'NİN BİSİKLET İHRACATININ YARIDAN FAZLASI MANİSA'DAN
Manisa, 6 ayda Türkiye genelinde en fazla bisiklet ihracatı yapan il oldu. Bu dönemde 35 milyon 442 bin dolarlık bisiklet ihracatı yapan Manisa, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.
Türkiye'de en fazla bisiklet ihraç eden 5 ilin ihracat rakamlarına dolar bazında katkısı şöyle:
|Manisa
|35.442.303
|İstanbul
|17.200.452
|İzmir
|9.065.064
|Eskişehir
|3.636.376
|Gaziantep
|2.011.818
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