Türkiye, yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

28 Temmuz 2022 Perşembe, 07:00

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.

Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılının 6 ayında bisiklet ihracatı ve en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle oldu:

Ülke 2021 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar) 2022 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar) Almanya 10.218.452 9.778.784 Hollanda 8.703.916 9.777.466 Fransa 9.382.136 8.694.542 Finlandiya 9.850.987 7.226.098 Romanya 3.026.318 5.369.405 Birleşik Krallık 5.168.313 3.978.012 İspanya 2.838.718 3.538.355 İsveç 1.661.654 3.206.274 İtalya 7.943.583 3.067.156 Bulgaristan 2.559.377 2.388.924

TÜRKİYE'NİN BİSİKLET İHRACATININ YARIDAN FAZLASI MANİSA'DAN

Manisa, 6 ayda Türkiye genelinde en fazla bisiklet ihracatı yapan il oldu. Bu dönemde 35 milyon 442 bin dolarlık bisiklet ihracatı yapan Manisa, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'de en fazla bisiklet ihraç eden 5 ilin ihracat rakamlarına dolar bazında katkısı şöyle: