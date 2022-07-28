Türkiye, yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki bisiklet ihracatı 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 07:00
Türkiye, yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti
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Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.

Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılının 6 ayında bisiklet ihracatı ve en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle oldu:

Ülke 2021 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar) 2022 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar)
Almanya 10.218.452 9.778.784
Hollanda 8.703.916 9.777.466
Fransa 9.382.136 8.694.542
Finlandiya 9.850.987 7.226.098
Romanya 3.026.318 5.369.405
Birleşik Krallık 5.168.313 3.978.012
İspanya 2.838.718 3.538.355
İsveç 1.661.654 3.206.274
İtalya 7.943.583 3.067.156
Bulgaristan 2.559.377 2.388.924

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'NİN BİSİKLET İHRACATININ YARIDAN FAZLASI MANİSA'DAN

Manisa, 6 ayda Türkiye genelinde en fazla bisiklet ihracatı yapan il oldu. Bu dönemde 35 milyon 442 bin dolarlık bisiklet ihracatı yapan Manisa, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'de en fazla bisiklet ihraç eden 5 ilin ihracat rakamlarına dolar bazında katkısı şöyle:

Manisa 35.442.303
İstanbul 17.200.452
İzmir 9.065.064
Eskişehir 3.636.376
Gaziantep 2.011.818

 


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