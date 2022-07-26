Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna: Tahıl ihracatı bu hafta başlıyor

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Ukrayna Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahıl ihracatının söz konusu olduğu üç Ukrayna limanından biri olan Çernomorsk Limanı’ndan bu hafta tahıl ihracatının başlayacağı bildirildi. Açıklamada, diğer iki liman olan Odesa ve Pivdenniy limanlarından da iki hafta içinde tahıl ihracının başlayacağı dile getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul’daki koordinasyon merkezinin iki gün içinde faal hale geleceği kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna limanlarında sadece tahıl taşıyacak gemilerin geçeceği kısımlarda mayınların temizleneceği belirtildi. Açıklamada, bu durumun limanların savunması açısından bir sorun yaratmayacağı dile getirildi.

RUSYA: ENGEL YOK

Rusya yönetimi ise cumartesi günü gerçekleşen füze saldırısının tahıl ihracına engel olmadığını söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın cumartesi günü uzun menzilli füzelerle vurduğu Odesa Limanı’ndaki askeri tesislerin, tahıl ihracatının yapıldığı terminalden epey uzakta olduğunu söyledi. Öte yandan Lavrov, İstanbul’da imzalanan anlaşmanın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “özel harekâtına” gerçekleştirmesine ve Ukrayna’daki askeri altyapının imha edilmesine engel teşkil edecek bir hüküm içermediğini, Rusya’nın böyle bir yükümlülük almadığını ifade etti.

ABD: ‘B PLANI’ VAR

ABD ise Ukrayna’dan tahıl ihracı konusunda Ukrayna’yla bir “B Planı” hazırladıklarını söyledi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in vaatlerine inanmadıklarını, bu nedenle Karadeniz yoluyla tahıl ihracatında bir sorun yaşanması halinde Ukrayna’dan tahılın karayolu, demiryolu ve nehir yolu ile ihracı konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.