Türkiye'de 2023 yılında satılan en uygun sıfır otomobiller

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:13

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:28

Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ile otomobil fiyatları tüm dünyada yükseldi. NTV'de yer alan habere göre Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.

400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? Aralık 2022 ve Ocak 2023 fiyatları arasındaki fark ne kadar?

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL

2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL

2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -

2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL

2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -

2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL

2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

2022 Aralık Fiyatı: 652,600 TL

2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life

2022 Aralık Fiyatı: 764,500 TL TL

2023 Ocak fiyatı: 766,100 TL

VOLKSWAGEN

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık Fiyatı: 706,900 TL

2023 Ocak fiyatı: 708,500 TL

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

2022 Aralık Fiyatı: 658,100 TL

2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2022 Aralık Fiyatı: 459.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık Fiyatı: 629.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık Fiyatı: 730.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık Fiyatı: 695.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 705.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

2022 Aralık Fiyatı: 745.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 755.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

2022 Aralık Fiyatı: 755.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 765.000 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 452.568 TL

2023 Ocak fiyatı: 513.400 TL

2023 Modeli 554.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 518.984 TL

2023 Ocak fiyatı: 554.900 TL

2023 Modeli 629.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 604.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 643.400 TL

2023 Modeli 709.900 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 659.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 699.400 TL

2023 Modeli 724.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 694.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 734.400 TL

2023 Modeli 764.400 TL

SKODA

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 2022 Model

2022 Aralık Fiyatı: 735.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 780.400 TL

2023 Modeli 824.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL

2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 455.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL

2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 563.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine

2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 607.000 TL

2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 617.000 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold

2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine

2022 Aralık fiyatı: 772.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 795.000 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

2022 Aralık fiyatı: 516.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 540.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

2022 Aralık fiyatı: 672.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL

C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel - 2022 model yılı

2023 Ocak fiyatı: 722.000 TL

DACİA

YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

2022 Aralık fiyatı: 458.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 513.000 TL

DACİA

YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 474.900 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT

2022 Aralık fiyatı: 508.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 529.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT

2022 Aralık fiyatı: 526.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 551.000 TL

DACİA

YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 550.000 TL

Expression ECO- G 100 bg

2022 Aralık fiyatı: 563.300 TL

2023 Ocak fiyatı: 621.900 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 -

2022 Aralık fiyatı: 624.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 649.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC

2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 656.900 TL

Journey TCe 150 bg EDC

2022 Aralık fiyatı: 674.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 718.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

2022 Aralık fiyatı: 691.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 721.900 TL

DACİA

YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 555.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 609.900 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 640.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 646.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 608.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 669.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 634.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 671.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık fiyatı: 649.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 685.000 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Aralık fiyatı: 374.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 386.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Aralık fiyatı: 540.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 555.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 632.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 671.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik

Aralık fiyatı: 683.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 719.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 424.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 444.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 688.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 711.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli

Aralık fiyatı: 708.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 747.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 463.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 507.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 702.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 727.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli

Aralık fiyatı: 743.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 785.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 426.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 435.900 TL

FIAT

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 422.400 TL

Ocak 2023 fiyatı: 448.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel

2022 Aralık fiyatı: 661.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 679.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 717.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 752.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 456.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 473.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

2022 Aralık fiyatı: 619.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 651.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

2022 Aralık fiyatı: 708.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 730.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 737.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 775.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 507.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 538.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel

2022 Aralık fiyatı: 721.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 745.900 TL

FIAT

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel -

2022 Aralık fiyatı: 701.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 722.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli -

2022 Aralık fiyatı: 754.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 790.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli -

2022 Aralık fiyatı: 606.500 TL

Ocak 2023 fiyatı: 631.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel -

2022 Aralık fiyatı: 736.900 TL

Ocak 2023 fiyatı: 760.900 TL

FİAT

PANDA 0.9 85 HP Cross 4x4 Manuel Benzin - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 551.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 564.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 596.600 TL

2023 Ocak fiyatı: 613.900 TL

FİAT

500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 611.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 625.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid

2022 Aralık fiyatı: 666.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 680.900 TL

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin - 2022 model

2022 model fiyatı: 607.300 TL

2*23 model fiyatı: 631.000 TL

FORD

EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin - 2022 model

2023 Ocak fiyatı: 695.800 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 2022 model

2023 Ocak fiyatı: 788.600 TL

FORD

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

2023 Ocak fiyatı: 787.200 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL

HYUNDAİ

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 475.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 519.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 552.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 509.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 541.000 TL

HYUNDAİ

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT

2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT

2022 Aralık fiyatı: 734.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 757.000 TL

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 516.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 549.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 541.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 609.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 629.000 TL

HYUNDAİ

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL

Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL

Ocak 2023 fiyatı: 450.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL

Ocak 2023 fiyatı: 460.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL

Ocak 2023 fiyatı: 460.000 TL

KİA

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL

Ocak 2023 fiyatı: 561.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL

Ocak 2023 fiyatı: 670.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 2022 model

Ocak 2023 fiyatı: 700.000 TL

KİA

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 2022 model

Ocak 2023 fiyatı: 795.000 TL

KİA

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool - 2022 model

Ocak 2023 fiyatı: 765.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 2022 model

Ocak 2023 fiyatı: 795.000 TL

KİA

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL

Ocak 2023 fiyatı: 561.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 2022 model

Aralık 2022 fiyatı: 545.060 TL

Ocak 2023 fiyatı: 675.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 2022 model - 700.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance - 2022 model - 714.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 2022 model - 788.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 2022 model - 788.000 TL

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS - 2022 model

Aralık 2022 Fiyatı: 563.600 TL

Ocak 2023 Fiyatı: 615.000 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 2022 model

Aralık 2022 Fiyatı: 769.000 TL

Ocak 2023 Fiyatı: 789.000 TL

MITSUBISHI

Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 452.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 466.800 TL

NİSSAN

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 614.800 TL

2023 Ocak fiyatı: 639.800 TL

NİSSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 709.100 TL

OPEL

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 633.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 665.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 707.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 754.900 TL

OPEL

Yeni Astra

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL

OPEL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 679.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 715.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 731.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 769.900 TL

PEUGEOT

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5

Ocak 2023 fiyatı: 515.000 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 679.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 717.500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 748.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 790.500 TL

RENAULT

Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 526.000 TL

RENAULT

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 393.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 526.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 552.900 TL

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 551.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 692.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 711.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 733.000 TL

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL

2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 621.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 665.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 671.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL

2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL

COROLLA 1.5 Dream - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 671.150 TL

2023 Ocak fiyatı: 709.900 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 697.850 TL

2023 Ocak fiyatı: 738.150 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 742.150 TL

2023 Ocak fiyatı: 785.000 TL

TOYOTA

YARIS 1.0 Vision - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL

2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 661.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 700.300 TL

1.5 Flame Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 672.100 TL

2023 Ocak fiyatı: 711.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2022 model

2022 Aralık fiyatı: 699.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 740.050 TL