Brüksel Otomobil Fuarı'ndan öne çıkan kareler

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2023 Pazartesi, 17:19
<p>Brüksel otomobil fuarı 100. yılında nefeleri kesti. Fuarda öne çıkan modelleri sizler için derledik...</p>

Brüksel otomobil fuarı 100. yılında nefeleri kesti. Fuarda öne çıkan modelleri sizler için derledik...

<p>Skoda Enyaq Coupe Rs 4</p>

Skoda Enyaq Coupe Rs 4

<p>Volkswagen ID.Buzz</p>

Volkswagen ID.Buzz

<p>Microlino m-ero</p>

Microlino m-ero

<p>Tesla Model X</p>

Tesla Model X

<p>Kia EV6 GT</p>

Kia EV6 GT

<p>MG - MG4</p>

MG - MG4

<p>Toyota Rav4 Hybrid - Toyota C-HR Hybrid</p>

Toyota Rav4 Hybrid - Toyota C-HR Hybrid

<p>Jeep Avenger</p>

Jeep Avenger

<p>Dacia Spring</p>

Dacia Spring

<p>Peugeot 408</p>

Peugeot 408

<p>Porsche Macan</p>

Porsche Macan

<p>Bentley Flying Spur S</p>

Bentley Flying Spur S

brüksel otomobil fuarı otomobil haberleri skoda Volkswagen tesla toyota

En Çok Okunan Haberler