Çin'den Türkiye'ye 4 bin araç yola çıktı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:45

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:45

Sıfır otomobil bulmanın oldukça güç bir hale geldiği Türkiye için iyi haber Çin'den geldi.

Çin'in Ankara Başkonsolosluğu'nun paylaşımlarında sıfır araçların Türkiye'ye doğru yola çıktığı görüldü.

Sektördeki sorunlar nedeniyle fiyat artışları sürerken birçok galeri ve bayinin araçları otoparklara sakladığı iddia ediliyor.

Özellikle döviz kurlarına bağlı artışın beraberinde ÖTV kademesini bir üst banda taşıması stokçuluğu beraberinde getiriyor.

Aracın temel fiyatının artması ile yükselen ÖTV oranları hem talebi hem de stokçuların iştahını artırıyor.

DERİNCE LİMANI'NA GELİYOR

Çin'in Ankara Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 4 bine yakın araçla yola çıkan gemi Çin'in Shanghai Limanı'ndan Türkiye'nin Derince Limanı'na doğru yola çıktı.

Derince'den sonra İtalya'ya ulaşacak geminin Türkiye'ye kaç araç bırakacağı hakkında ise bilgi verilmedi.