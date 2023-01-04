Türkiye'de 64,27 hesaplanan enflasyon KKTC'de yüzde 94,51 oldu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin enflasyon verileri dün yayımladı. TÜİK'e göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) enflasyonu ise aylıkta 4 kat daha yüksek geldi.

KKTC'de 2022 yılı aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 4,50, yılın tamamında yüzde 94,51 artış gösterdi.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 94,51 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,18 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 12,21, sağlık ana grubunda yüzde 10,59, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 8,96, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 7,76, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,72, gıda ve alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4,22, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2,82, eğitim ana grubunda yüzde 0,71, haberleşme ana grubunda yüzde 0,53 artış, ulaştırma ana grubunda yüzde 4,65, alkollü İçecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,08 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 104,57 sindirim sistemi ilaçları, yüzde 92,73 enginar ve yüzde 59,84 ile ceket karışım kumaş (kadın için) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 37,61 brokoli, yüzde 37,47 roka ve yüzde 36,29 ile çiçek lahanası oldu.