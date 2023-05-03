Türkiye'de bulunan tüm otomotiv fabrikaları
Türkiye'de otomotiv sanayi son günlerde TOGG ile sıkça gündeme geliyor. Peki, Türkiye'de kaç adet otomotiv fabrikası var? Türkiye'de hangi markalar otomobil üretiyor?
Türkiye'de 18 otomotiv fabrikası bulunuyor. Türkiye'de 16 markanın sahibi olduğu 18 otomotiv fabrikası 9 farklı ilde bulunuyor.
Türkiye'de bulunan 18 otomotiv fabrikası şu şekilde sıralanabilir:
TOFAŞ
Ford Otosan
Oyak Renault
Toyota
Hyundai Assan
ISUZU
Karsan
Otokar
Mercedes-Benz
Togg
BMC
MAN
Habaş
Bozankaya (Otobüs)
Akia (Otobüs)
Güleryüz (Otobüs)
Listede toplam 16 marka bulunurken Türkiye'deki toplam otomotiv fabrika sayısı ise 18. Mercedes-Benz ve Ford Otosan ikişer fabrikaya sahip olduğu için bu sayısı 18 olarak ifade edilmektedir.
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