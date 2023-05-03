Türkiye'de bulunan tüm otomotiv fabrikaları

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Türkiye'de 18 otomotiv fabrikası bulunuyor. Türkiye'de 16 markanın sahibi olduğu 18 otomotiv fabrikası 9 farklı ilde bulunuyor.

Türkiye'de bulunan 18 otomotiv fabrikası şu şekilde sıralanabilir:

TOFAŞ

Ford Otosan

Oyak Renault

Toyota

Hyundai Assan

ISUZU

Karsan

Otokar

Mercedes-Benz

Togg

BMC

MAN

Habaş

Bozankaya (Otobüs)

Akia (Otobüs)

Güleryüz (Otobüs)

Listede toplam 16 marka bulunurken Türkiye'deki toplam otomotiv fabrika sayısı ise 18. Mercedes-Benz ve Ford Otosan ikişer fabrikaya sahip olduğu için bu sayısı 18 olarak ifade edilmektedir.