Zonguldak'ta fabrikada iş cinayeti: 48 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan fabrikada sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, bir işçi hayatını kaybetti.
Fabrikanın Kok bölümünde çalışan 48 yaşındaki Ahmet Ayten, sabaha karşı 06.45 sıralarında bakım yaptığı sırada 25 metre yükseklikten düştü.
Olayı gören diğer işçiler, durumu hızla sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ahmet Ayten’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ağır yaralı işçiyi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ayten kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #işçiler #zonguldak
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