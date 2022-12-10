Türkiye'de her yıl kurulan girişimlerin yüzde 9’u ‘fintek’lerden çıkıyor

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, temassız ödeme imkânı sağlayan kartlar, dijital cüzdanlar ve karekod tabanlı ödemeler en çok tercih edilen ödemelerin yöntemleri arasında yerini aldığını söyledi.

Fintek sektörünün kısa zamanda Türkiye’nin en gözde sektörlerinden biri haline geldiğini, bundan sonra da hem yerli hem yabancıların ilgisinin artacağını kaydeden Ufuk Bilgetekin, Cumhuriyet’e şu açıklamaları yaptı:

2022 yılı hem sektörümüz hem sektörümüzün ortak gücü TÖDEB açısından son derece verimli bir yıldı.

Yeni dönemde kamu ile ilişkilerimizi sıkı bir şekilde yürüteceğiz. Mevzuatsal değişiklikler odağında faaliyet yürüten çalışma gruplarımız 2023’te sektörün gelişimine yönelik ihtiyaçları ve yenilikleri analiz edecek.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin 2021 yılı sonu verilerine göre Türkiye’deki fintek şirketlerinin sayısı 520’ye ulaştı. Türkiye girişim ekosisteminde her yıl kurulan girişimlerin ortalama yüzde 9’u finteklerden çıkıyor.

(Ufuk Bilgetekin)



İŞGÜCÜMÜZ NİTELİKLE

İnovatif çözümler ve kolaylaştırıcı yöntemlerle öne çıkan sektörümüzün fintek alanında hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdüreceğine inanıyoruz.

Bugün artık market alışveriş işlemlerimizden yemek siparişi verme, taksi çağırma, para gönderme, fatura ödemeye varıncaya kadar pek çok işlemimizi yalnızca birkaç tuşa basarak dijital yöntemlerle gerçekleştirebiliyoruz ve ödemelerimizi de dijital kanallar üzerinden yapabiliyoruz.

Temassız ödeme imkânı sağlayan kartlar, dijital cüzdanlar ve karekod tabanlı ödemeler en çok tercih edilen ödeme yöntemleri arasında yerini aldı. Kullanıcılar, bu sayede daha az masraf yapabiliyorlar.

İnovasyon, teknolojik altyapı ve kalifiyeli işgücü Türkiye’deki fintek sektörünün güçlü yanları olsa da sermaye ve yatırımların da güçlü yanlar arasına dahil edilmesi önemli bir gereklilik. Bu alandaki yatırımcıları destekleyen kamu destekli yatırım programlarının artırılması gerekiyor.

UNİCORN POTANSİYELİ

Üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılmaları hususunda hem mevzuatsal hem de operasyonel zorluklar nedeniyle arzulanan hedefe henüz ulaşamadık.

Üyelerimizin bölgesinde güçlü ve uluslararası finansal teknoloji pazarlarında söz sahibi olma vizyonuna ve yeteneğine sahip olduğunu ve unicorn çıkarma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz.

N KOLAY’DAN ANINDA OTO KREDİSİ DÖNEMİ

N Kolay ile Otomerkezi.net işbirliği yaptı. N Kolay, Otomerkezi.net bayilerinde yüzde 1.79’dan başlayan faizle anında kredi fırsatı sunacak.

Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, “Dijital yaklaşımlarımız ışığında teknoloji yatırımlarımız ve güçlü ortaklıklarımız ile tüketicilerin krediye ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

(Ali Karakaş ve Pınar Yılmaz)



Otomerkezi.net Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Ali Karakaş da şöyle konuştu: “Nihai tüketici için araç sahibi olmayı mümkün kılmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”

İŞ BANKASI’NDAN ‘NAYS’ KOLAYLIĞI



İş Bankası, günlük finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyenlere yönelik yeni uygulaması Nays’ı hayata geçirdi. Sistem, ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve avantajlı alışveriş özellikleriyle öne çıkıyor.

(Sezgin Lüle)

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Kullandıkça hediye para kazandırma özelliğiyle de var. Kısa vadeli, acil ihtiyaçlar için esnek ve kolay bir şekilde borç alınabiliyor” dedi. Kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı.

KASIM AYINDA REKORA KOŞTU



Finansal teknoloji sektörünün önde gelen şirketi Param’ın ParamKart ve ParamPOS ürünleriyle geçen kasım ayında yapılan işlemlerde büyük artış yaşandı. ParamKart, kasımda yapılan alışverişlerle geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 310, işlem adedini yüzde 72 artırdı. Bu dönemde ParamPOS’ta işlem adedi yüzde 240 artarken, işlem hacmi de yüzde 313 büyüdü.

Yine Kasım 2022’de ParamKart ile en fazla harcama bakkallar ve süpermarketlerde yapıldı. ParamPOS ile en fazla harcama yapılan sektörler pazaryerleri, market ve AVM’ler oldu. Harcamaların yüzde 75’i tek çekim, yüzde 25’i ise taksitli olarak gerçekleşti. Param Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, “Param kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak uygulama ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ELEKTRONİK TİCARETTE KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMAMAK GEREKLİ’

Yazılım ve bilişim sektörün önemli isimlerinden Şerif Beykoz, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatarak bu önemli düzelemenin kısmen 1 Ocak 2023, tümüyle 2024’te yürürlüğe gireceğini vurguladı.

(Şerif Beykoz)

ICT Medya’da kaleme aldığı yazıda kanunun büyük e-ticaret şirketlerinin pazarlama harcamalarına sınır getirdiğini, şirketlerin genel pazarlama bütçeleri daralacağından reklam giderlerinin azalacağını ifade eden Beykoz, kampanyaların ise bir ölçü de rafa kalkacağını ifade etti.

Beykoz özellikle şu noktalara dikkat çekti:

380 MİLYAR LİRA