Galatasaray'da Dursun Özbek'ten futbol takımına ödeme

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:41

Ekim ayı sonuna kadar bütün ödemeleri kapatan Galatasaray'da takımın morali üst seviyeye çıktı. Sarı-kırmızılıların, kasım ayına ait 70 milyon TL için de kaynak arayışında olduğu kaydedildi.

YENİ İSİMLER LİSTEYE GİRMİŞTİ

Dünya Kupası arasında Sportif A.Ş.'yi yenileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, listeye İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan gibi kulübe karşılıksız maddi fedakârlıkta bulunan isimleri eklemişti.

KASIM AYI İÇİN 70 MİLYON ARANIYOR

Borçları kapatmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta futbol takımına 100 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştiği ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, teknik heyet ve futbolcuların ekim ayı sonuna kadarki birikmiş alacakları kapatıldı. Haberde kasım ayına ait 70 milyon TL borç kaldığı belirtildi.

SAKATLIKLARIN GETIRDIĞI KARABULUTLAR DAĞILDI

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına 5'er milyon TL galibiyet primi koyan yönetim, bu uygulamaya Dünya Kupası arasından sonra da devam edecek. Sakatlıklara canı sıkılan Florya cephesi, yapılan ödemelerle moral buldu. Sözleşmelerde 31 milyon Euro garanti ücret yazan A Takım'ın bütçesi bu sezon vergiyle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaştı.