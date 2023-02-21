'Sağlıkta devrim'in raporu! Yurttaş hastane kapısından giremez oldu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:43

AKP iktidarının "devrim yaptığını" iddia ettiği, özel sektöre açılan sağlık alanında hizmetler, artan maliyetler nedeniyle yurttaş için neredeyse erişilmez hale geldi.

ECONiX Araştırma’nın Türkiye Sağlık Enflasyonu İnceleme Raporu’nda, 2022’de Türkiye’de sağlık enflasyonunun yüzde 122.17 olduğu görüldü.

Raporu 2017-2022 yıllarında sağlık enflasyonunun değişimini hesaplamak amacıyla hazırladıklarını belirten ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “Çalışma kapsamında kamu ve özel sektör için tıbbi malzeme bedelleri, ilaç ve medikal cihaz fiyatları, özel hizmet bedelleri, gıda takviyesi fiyatları gibi değişkenler incelendi” dedi.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ BEDELLERİ YÜZDE 184.75 ARTTI

Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden elde edilen veriler sonucunda 2022 yılı sonunda özel hizmet bedellerinde yüzde 184,75'lik bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Tabipler Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan verilerin değerlendirildiğini söyleyen ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Birol Tibet, "Bu raporda ayrıca KOSGEB destekli sağlık pazarı araştırma platformumuz ECONALiX ile elde ettiğimiz verileri de kullandık” dedi.

İLAÇ FİYATLARI 2015’TEN BU YANA ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yayımladığı ilaç fiyat listelerinden oluşturulan veri seti, ilaçların perakende satış fiyatlarının 2015‘ten bu yana artış eğiliminde olduğunu gösterdi. Değişim katsayısı üzerinden kümülatif hesap endeks hesaplama yöntemiyle elde edilen Türkiye İlaç Perakende Fiyat Endeksi'nin 2022'ye gelindiğinde, 2015'teki 272,2 seviyelerinden 1.531,7’ye çıkması dikkat çekti. ECONiX Araştırma raporunda, ilaçların yanı sıra vitaminlerin perakende satış fiyatlarındaki artışa ilişkin endeksin de 2019’dan bu yana arttığını vurgulandı.

TIBBİ MALZEME FİYATLARI 2022’DE İKİYE KATLADI

Rapora göre, sağlık enflasyonu yalnızca özel hizmet bedellerini ve ilaçları değil, tıbbi malzeme fiyatlarını da etkiledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı tıbbi malzeme fiyatlarından yola çıkılarak oluşturulan veri setinin kümülatif endeksinin, bir yıl içinde 2021’deki 137,90 değerinden 271,25’e çıktığı tespit edildi.

Aralık ayında yayımladıkları raporda, sağlık sektöründeki üretim maliyetlerinin dolar bazında yüzde 51 arttığına yer verdiklerini dile getiren ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya ise şu değerlendirmede bulundu:

“Ham madde, iş gücü, nakliye, enerji gibi sektörlerde görülen artış girdi maliyetlerini değiştirirken, bu artış sağlık hizmeti alanlara ister istemez sağlık enflasyonu olarak yansıyor. Başta ABD olmak üzere enflasyona dair gelen gerileme haberleri ve uzmanların enflasyonun 2022'de zirve yaptığına dair düşünceleri fiyatlardaki artışın azalmasına dair umutları artırsa da sağlık otoritelerinin ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların hizmetleri daha erişilebilir kılmak için çözümler üretmesi gerekiyor.”