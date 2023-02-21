Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 02:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını bildirdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında Hatay merkezli deprem sonrası şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlakların oluştuğunu belirten Koca, hastaların tedbir gereği sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Koca, "Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun" ifadesini kullandı.

 

 


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