Türkiye'de sosyal yardım bütçesi düştü: Vergiler tarihin en yüksek seviyesine!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:13

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:13

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2024 yılına ait Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) verilerini değerlendirdi. TEPAV, vergi gelirlerindeki artışın bütçe harcamalarındaki artışı geçtiğini belirtti. Ancak, sosyal koruma ve yoksullukla mücadele bütçelerinin azaldığına ve vergi gelirlerinin hedeflerin altında kaldığına dikkat çekti.

TEPAV’ın yayımladığı Bütçe İzleme Bülteni'nde, 2024 yılı itibarıyla MYB açığının, 2023 yılına göre yüzde 52,6 arttığı ifade edildi. Vergi gelirleri ise harcamaları geride bırakarak önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Ancak, büyüme ve enflasyon hedeflerindeki sapmalar, bütçe hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdı.

2025 İÇİN GÜÇLÜ MALİ DURUŞ VURGUSU

2024’te GSYH’ye oranla yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşen bütçe açığının, maliye politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığını gösterdiği belirtildi. 2025 yılında hedeflenen yüzde 3'lük bütçe açığına ulaşmak için güçlü bir mali duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

VERGİ DIŞI GELİRLER ARTIŞA KATKI SAĞLADI

Bütçedeki gelirlere katkı sağlayan vergi dışı gelirlerde yaşanan artış, faiz gelirlerindeki yüksek dönemsel artış ve çeşitli cezalar gibi faktörlerden kaynaklandı. Ancak, vergi gelirlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle 2024, son 20 yılın en düşük vergi performansına sahip yılı oldu.

SOSYAL YARDIM VE YOKSULLUKLA MÜCADELE BÜTÇESİ AZALDI

Sosyal koruma harcamaları, toplam bütçe harcamalarının sadece yüzde 4,2’sini oluşturdu. Seçim sonrası dönemde sosyal yardımlar ve yoksullukla mücadeleye ayrılan bütçe kaynaklarının reel olarak azaldığı belirtilirken, hane halkına yapılan transferlerin payı da azaldı. 2024 yılı itibarıyla yoksullukla mücadeleye ayrılan doğrudan kaynaklar, toplam bütçenin yalnızca yüzde 2,5'ine denk geldi.