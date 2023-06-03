Türkiye'de Yılın Otomobili finalisti Astra, otomotiv basınıyla buluştu

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:00

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilecek 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Opel, Astra modeli ile 'Yılın Otomobili' kategorisinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Maraş Bölgesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı ile de 'Yılın Lansmanı' kategorisinde yarışıyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, toplantıda yaptığı konuşmada, OGD jürisinin oylarıyla Astra'nın 7 finalistten biri olarak görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Astra'nın Opel tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Özocak, otomobil severlerin Opel Astra'ya yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Özocak, Opel'in KKTC'de yaptığı lansmanın önemine işaret ederek, ''Maraş'a hiç kimse otomobille giremiyordu. Biz Maraş'ın kapılarını açıp içeri girdik. Maraş'ı biliyorsunuz dünya üzerinde herkes tarafından bilinen bir kimliğe sahip. Tarihe adını yazdırmış bir tatil beldesi ki Astra da bizim için o kadar kıymetli. Opel'in tarihçesinde en kıymetli isim kimliklerimizden bir tanesi'' diye konuştu.

'PAZARLARIMIZI BÜYÜTÜYORUZ'

Opel Türkiye'nin mayıs ayı satış rakamlarına da değinen Özocak, resmi olmayan sonuçlara göre ilk 4 ayda 18 bin 900 adete ulaştıklarını bildirdi.

Özocak, ''Geçen seneyi 36 bin adetle kapatmıştık. Dolayısıyla geçen seneki satışlarımızın büyük bir kısmını ilk 4 ayda gerçekleştirdik. Bir önceki senenin aynı dönemine göre ciddi bir büyümeyi sağladık'' dedi.

Pazar payı anlamında da sürdürülebilir devamlılık sağladıklarını vurgulayan Özocak, ''Opel markası olarak Türkiye'de belirli bir süredir kazanım sağladığımız pazarlarımızı da büyütüyoruz. Pazarda bize tabii fırsat veren unsurlar da var. Bunu da değerlendirip araç tedariki sağlayarak sürekli olarak pazar payımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bunun için de tabii itici güç olarak Astra'nın da etkisi var. Astra burada bize yıl başından bu yana önemli bir güç sağlıyor'' değerlendirmesini yaptı.

'EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMI'

Emre Özocak, mayıs ayını 10 bin 671 adet satışla kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Bu, bizim açımızdan son 10 senedeki en yüksek satış rakamı. Mayıs ayında 100-115 bin bandında toplam pazar ön görüyoruz. Bizim açımızdan yüzde 9'lar seviyesinde bir pazar payı konuşuyor olacağız ki bu da bizim için kıymetli bir pazar payı. Dolayısıyla mayıs performansını nisanın üstüne eklediğimizde 30 bin adetlere ulaşmış oluyoruz. Bu da bizi pazar payı anlamında yüzde 6,5 gibi bir yere getiriyor. Bu bizim bu yıl yapmak istediğimiz pazar payı hedefiydi. Yani mayıs ayından itibaren biz bunu garantiledik.''