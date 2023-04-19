Türkiye’deki ‘çocuk işsiz’ sayısı 88 bin!
TÜİK’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi dün yayımladığı “İstatistiklerle Çocuk, 2022” raporu, Türkiye’deki “çocuk işçi” sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.
Buna göre 2022 yılı itibarıyla 15-17 yaşta olan ve işgücünde sayılan çocuk sayısı 707 bin kişi olarak açıklandı. Bu kapsamda istihdam edilen çocuk sayısı 619 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin 461 bini erkek, 159 bini kadın.
İşsiz çocuk sayısı ise 88 bin kişi oldu. Bunların da 63 bini erkek 25 bini kadın. Çocuklardaki işsizlik oranı yüzde 12.4 olarak hesaplandı. 2021’de ise çocuk işgücü sayısı 607 bin, istihdam sayısı 520 bin, işsiz sayısı 87 bin kişi, işsizlik oranı yüzde 14.3’tü.
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