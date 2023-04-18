Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı

Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan elektrikli motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:40
Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 30. kilometresi Muşta mevkisinde Özcan E.'nin kullandığı 55 AFE 674 plakalı otomobil, refüjden geçip yaya geçidi üzerinden yolu karşısına geçmeye çalışan Yiğit Nefes (13) idaresinde plakasız elektrikli motosiklete çarptı.

3 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada Yiğit Nefes ile motosiklette bulunan Ramazan Nefes (14) ve Yasin Güdük (14) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 



Samsun trafik kazası

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