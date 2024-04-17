Türkiye'nin 69 yıllık kamyon üreticisi iflas etti

Birçok ilde üretim yapan 69 yıllık kamyon üretici firması TOE iflas etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:54
Türkiye'nin 69 yıllık kamyon üreticisi iflas etti
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İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık kamyon üreticilerinden olan TOE firma iflas etti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre TOE, 1955 yılında kurulmuştu. 1960 yılında firmanın lisans anlaşması iptal edilmiş ve şirket, Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş ismiyle üretimini sürdürmüştü.

HİSSELERİNİ OYAK SATIN ALMIŞTI

1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi. 1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörde yankı uyandırdı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.


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