Türkiye'nin çikolata devinden 'konkordato' kararı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:15

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:16

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki bazı üreticiler ve işletmeler de zor duruma girdi. Özellikle koronavirüs salgınıyla başlayan süreçte çok sayıda konkordato başvuruları yapıldı.

Son olarak bir konkordato ilanı da Gaziantep’teki üreticiden geldi. Market ve bakkalların raflarında özellikle çocukların sevdiği çikolatalarıyla tanınan Erdem Çikolata konkordato ilan etti.

GEREKÇE ARTAN MALİYETLER VE AZALAN TALEP

15 yıllık tecrübeye sahip olan şirketin konkordato talebi üzüntüye yol açtı.

Fakat şirket artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

İlan.gov.tr’de yayımlanan ilanda, şöyle denildi:

“Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün sicil numarasında kayıtlı davacı Erdem Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19/12/2024 tarih saat 09:52‘den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,

Adı geçen şirket hakkında 17/12/2024 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın duruşmasının 06/03/2025 günü saat 14:00’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Davacı şirketin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına, Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek görevlendirilen kişilerin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”