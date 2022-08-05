Türkiye'nin en çok döviz alan illeri: Dövizde Yozgat, altında Karabük
Birikimler döviz ve altında tutulmaya devam ediyor. Bankalardaki döviz mevduat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 55'e yaklaşırken döviz mevduatını en çok tercih eden il Yozgat oldu. Altın mevduatında ise Karabük öne çıktı.
Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6 aylık verilerine göre, katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı sadece yüzde 19.7, mevduat bankalarında ise yüzde 23.7 düzeyinde.
NTV'de yer alan habere göre, döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı mevduat bankalarında yüzde 36'ya çıkıyor.
EN ÇOK DÖVİZ MEVDUATI
En yüksek döviz mevduatı yüzde 67 ile yurtdışının. İkincilik yüzde 59.5 ile Yozgat'ta. Aksaray'da mevduat bankalarında döviz mevduatının payı yüzde 58,1. Bu oran Nevşehir'de yüzde 57,3, Kırşehir'de yüzde 55,1 düzeyinde.
KATILIM BANKALARINDA MEVDUATIN YÜZDE 41'İ DÖVİZ
Katılım bankaları ise döviz mevduatı konusunda mevduat bankalarının önünde. Katılım bankalarında döviz mevduatın toplam içindeki oranı yüzde 41'i buluyor.
Katılımda en çok döviz mevduatı oranına sahip olan il yüzde 71.6 ile Tunceli. Onu yüzde 71,1 ile Hakkari izliyor. Kilis'te oran yüzde 70,34, Bingöl'de yüzde 67,7, Ardahan'da yüzde 67,1 seviyesinde.
ALTININ PAYI YÜZDE 20
Hem mevduat hem de katılım bankalarında altın mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 20 seviyelerinde.
Mevduat bankalarında altın oranı en yüksek iller yüzde 43,22 ile Karabük, yüzde 35,18 ile Gaziantep, yüzde 29,72 ile Kastamonu, yüzde 27,62 ile Kocaeli ve yüzde 26,39'la İstanbul. Katılım bankalarında ise ilk sırada yine Karabük geliyor.
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