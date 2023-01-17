Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası değişmedi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 20:06

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:21

Türkiye'nin otomotiv üreticilerinden Otokar, 2022'de üst üste 14'üncü kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu.

Otokar açıklamasına göre, 7 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin geniş otobüs ailesine sahip olan markası, ticari araçları için 2022 yılı değerlendirmesini ve 2023 yılı yeniliklerini paylaştı.

Buna göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, bir kez daha otobüs sektöründeki liderliğini yeniledi. Kuruluşundan günümüze farklı alanlarda birçok yatırımı hayata geçiren Otokar, 2022'de üst üste 14'üncü kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu.

Otokar’ın 2022 yılında ulaştığı bir diğer başarı ise kazandığı ödüller oldu. Territo otobüsü Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan "German Design Awards" ödüllerinde yolcu taşıma araçlarında "Mükemmel Ürün Tasarımı" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Otokar'ın, Kent otobüsleri iki farklı modeliyle BIG SEE Awards'ta "Mobilite" kategorisinin kazananı oldu.

SULTAN'IN TASARIMI YENİLENDİ

Otokar'ın Sultan Giga modelinin tasarımı yeni yılla birlikte değişti.

Sultan ailesinin yeni yüzüyle satışa sunulan ilk model olan Sultan Giga, ailenin diğer modellerine göre daha fazla yolcu ve bagaj taşıma imkânı sunuyor. 9.2 metre uzunluğunda, 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi ve 4.8 metreküp bagaj hacmi sunan araç, 210 beygir gücündeki motoru ile de dikkati çekiyor.

Model, süspansiyon yapısı ve akslar ile kullanıcısına büyük otobüs hissi yaşatıyor. Sultan Giga, hem servis hem de turizm taşımacılığı için ideal bir otobüs olarak tasarlandı. Araçta frenleme performansını iyileştirmek için kullanılan ''Retarder'' sistemi de standart olarak sunuluyor.

'HER 3 OTOBÜSTEN 1'İ OTOKAR'

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Otokar'ın, 2022 yılında yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalara rağmen ticari araçlarda önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Erman şöyle konuştu:

"2022 yılında yurtiçi pazardaki otobüs satışlarımız, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 16 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiğimiz 100 adet metrobüs ile şehir içi taşımacılıktaki yükselişimizi istikrarlı şekilde sürdürdük.

Birçok şehrin toplu taşımada öncelikli tercihleri arasında yer aldık. Sultan küçük otobüsleri turizm ve servis taşımacılığının lideri olmaya devam etti.

Otokar sadece Sultan sınıfındaki yurt içi satışlarını yüzde 45 artırdı.

2022’de ürün ailemize eklediğimiz Centro mikrobüslerimiz kısa sürede kısa mesafeli toplu taşımacılığın gözdesi haline geldi."

Bu başarıların, Otokar’ı 14’üncü kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası konumuna taşıdığını dile getiren Erman, "Geniş ürün gamımız, yaygın satış ağımız, satış sonrası hizmetlerimiz, araçlarımızın yüksek ikinci el değeri ve markamıza duyulan güven ile bir kez daha sektörün öncelikli tercihi olduk. Satılan her 3 otobüsten 1'i Otokar markasını taşıdı. Tercihini Otokar'dan yana kullanan ve üst üste 14'üncü kez lider olmamızı sağlayan müşterilerimize, mesai arkadaşlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İHRACATTA YÜZDE 125 ARTIŞ

Türkiye’nin yanı sıra 50'den fazla ülkede kullanılan Otokar'ın yılın ikinci çeyreğinde satışa sunduğu yeni elektrikli otobüsleri e-Centro ve e-Kent Körüklü'nün hem Türkiye’de hem de Avrupa'nın dört bir yanında büyük beğeni kazandığını iddia aden Kerem Erman, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir çevre ve daha sessiz trafik vadeden yeni elektrikli araç ailemiz sektör temsilcileri ve kullanıcıların büyük beğenisini kazandı.

Araçlar, Türkiye ve Avrupa’da Fransa, Polonya, İtalya, Almanya gibi farklı ülkelerde tanıtıldı.

Bütün bu çalışmaların neticesinde, İtalya, İspanya, Romanya ve Sırbistan’dan yeni elektrikli araç siparişleri aldık.

Dünya metropollerindeki Otokar logosunu taşıyan araçlarımızın sayısı 2022 yılında artmaya devam etti.

Otokar, otobüs ihracatını da adetsel bazda önceki yıla kıyasla yüzde 125 artırarak, başta Avrupa pazarına olmak üzere 2022 yılında 1.300’e yakın otobüs ihraç etti.

Avrupa’nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tunus, İsrail gibi farklı pazarlara da yüksek adetli otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Farklı coğrafyalar, büyümeye giden yolda en stratejik rotamız.

Hedef pazarımız olan Avrupa’da büyümemizi sürdürmek için tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz."