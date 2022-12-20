Otokar Territo "mükemmel tasarım" ödülü aldı
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Territo modelinin Design Award 2023'te 'Mükemmel Tasarım' ödülüne layık görülmesinden gurur duyduklarını belirtti.
Otokar'ın şehirler arası, servis ve okul taşımacılığı gibi geniş bir kullanım alanı sunmak üzere tasarladığı Territo, dünyanın en seçkin tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alman Tasarım Ödülleri 2023 (German Design Awards 2023) kapsamında "Yolcu Araçları (Passenger Vehicles)" kategorisinde "Mükemmel Tasarım" ödülüne layık görüldü.
Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik, tasarım kültürünün çeşitliliğini yansıtmak amacıyla farklı kategorilerde projeleri ödüllendiriyor.
Her kategori için uzman bir jüri tarafından seçimin yapıldığı etkinlikte Otokar Territo, kısa ve orta mesafelerde çağdaş taşımacılık için sunduğu yenilikçi çözüm ile beğeni kazandı.
'50'Yİ AŞKIN ÜLKEDE ÇALIŞIYORUZ'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Otokar'ın Avrupa başta olmak üzere pek çok pazara yenilikçi ürünler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"50'yi aşkın farklı ülkede işine, okuluna, sevdiklerine ulaşmak için toplu taşımayı tercih eden milyonlarca yolcu ve operatörler için ideal aracı tasarlamak ve geliştirmek için çalışıyoruz.
Bugün dünya metropollerinde hizmet veren otobüs sayımız hızla artıyor.
Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda, modern şehirlere yakışır tasarım ve uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
Küresel çapta kıymetli olan German Design Award 2023'te 'Mükemmel Tasarım' ödülüne layık görülmekten gurur duyduk.
Otokar'ı bu önemli ödüle layık gören, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
Alman Tasarım Ödülleri, 2012'den beri önemli tasarım trendlerini belirliyor, geniş bir kitleye sunuyor ve onurlandırıyor.
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