Anadolu Isuzu 20 bin araç ihraç etti
Anadolu Isuzu'nun ihraç ettiği araç sayısı 20 bini geçti. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ''Dünya pazarlarında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık'' dedi.
Ürettiği modellerle önemli ihracat başarılarına imza atan Anadolu Isuzu'nun, dünya pazarlarına bugüne kadar ihraç ettiği araç sayısı toplamda 20 bine ulaştı. Anadolu Isuzu 20 bininci aracın teslimatını aralık ayında Almanya’ya gerçekleştirdi.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Anadolu Isuzu olarak yurtdışında mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu her geçen yıl güçlendirirken yeni pazarlara açılıyoruz.
TERZİ İŞİ İMALAT
Son dönemde yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla dünya pazarlarında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık.
Rekabette önce çıkan araçlarımızın artan satışları ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız yeni ve daha yüksek hacimli satışlar için de referans oluyor.
Satışını yaptığımız araçların müşterilerimize teslimatını tam zamanında gerçekleştiriyor olmamız da bizim için bir diğer gurur kaynağı. Dünya kentlerinin en güncel talep ve öncelikleri doğrultusunda geliştirip 'terzi işi imalat' modeli ile ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada beğeni topluyor.
20 bininci aracımızın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştirdik. Anadolu Isuzu olarak Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”
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