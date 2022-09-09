Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su açıklandı

09 Eylül 2022 Cuma, 18:19

DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda belirlenen listede Turkcell, Türk Hava Yolları, Unilever, Nestlé, Mavi, Arçelik, Shell & Turcas, Ülker, Yemeksepeti, CarrefourSA, Borusan Otomotiv, Pepsico Türkiye gibi şirketlerin başarılı pazarlama yöneticileri yer aldı.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Listede yer alan isimler şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticiler ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve ODTÜ mezunu iken, mezun olunan bölümlere bakıldığında işletme ve endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 60’ı geçiyor.

Listedeki pazarlama yöneticilerinin yaklaşık yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Liderlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10+ ile 2000+ arasında değişiyor. Üst düzey pazarlama yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl olarak ön plana çıkıyor.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA

En Etkin 50 CMO araştırması kapsamında Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 800’ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı ve organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen 800’in üzerinde organizasyonun en üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşıldı. Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CMO’lar kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak, pandemi dönemi sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.

ÖDÜLLER CMO SUMMİT 2022’DE SAHİPLERİNİ BULACAK

En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül Perşembe günü Nescafé ana sponsorluğunda Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek. Pazarlama ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CMO Summit 2022’de 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın, Karaca CEO’su Fatih Karaca, Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Shell & Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu Yavuz, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Turkcell CMO’su Alper Ergenekon, Migros Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, DeFacto Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Barış Sönmez…

CMO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

Abidin Volkan Karaçalı - Aksa Jeneratör

Ahmet Olmuştur - Türk Hava Yolları

Akın Garzanlı - Arçelik

Alper Ergenekon - Turkcell

Arzu Uludağ - Betek Boya

Aslı Önder - Pepsico Türkiye

Aysel Aydın - Hayat Kimya

Barış Ekener - Sur Yapı

Begüm Arş Türk - Logo Yazılım

Bilge Çiftçi - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

Billur Burkutoğlu - Aras Kargo

Burcu Civelek Yüce - Akbank

Burçin Çelik - CarrefourSA

Can Mete Paker - Borusan Otomotiv

Cem Demiröz - Watsons Türkiye

Cristina Polini - Penti

Çağanur Atay Uçtu - MediaMarkt Türkiye

Ebru Şapoğlu - Şişecam

Ekmel Nuri Baydur - Migros

Emre Kurtoğlu - Teknosa

Erdem İnan - Trendyol Group

Esra Arslanbaş Kaynak - Otokoç Otomotiv

Evren Dereci - KoçSistem

Firuzan İşcan - Axa Sigorta

Gökhan Mendi - TEB

Göktuğ Okan Oğuz - Monster Notebook

Melis Yurtbay - Yurtbay Seramik

Merve Naz Atmaca - BluTV

Mustafa Kabakçı - Ülker

Nazım Erdoğan - sahibinden.com

Necdet Kalkan - Nestlé

Nevra Eker - Eker Süt Ürünleri

Nihal Gül - LC Waikiki

Nilüfer Reisoğlu - Türk Tuborg

Nurçin Koçoğlu - Boyner

Okan Erol - Yemeksepeti

Onur Yaprak - Procter & Gamble

Ozan Kırmızı - ING Türkiye

Ömer Kızıl - Uludağ İçecek

Özkan Özyavuz - KFC Türkiye

Pınar Güzey - Maher Holding

Pınar Lafçı Togay - Domin­o's

Pınar Saltat - Bayer Tüketici Sağlığı

Seher Poyrazoğlu Yavuz - Shell & Turcas

Serkan Ülgen - Yapı Kredi Bankası

Serpil Berkan - Mavi

Sinan Seha Türkseven - Petrol Ofisi

Sinan Ünal - TFI TAB Gıda Yatırımları

Toloy Tanrıdağlı - Unilever

Yasemin Gürleroğlu - Banvit



