Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su açıklandı
DataExpert katkıları ile BMI Business School tarafından yürütülen ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. 800’ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak hazırlanan listede yer alan En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek
DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda belirlenen listede Turkcell, Türk Hava Yolları, Unilever, Nestlé, Mavi, Arçelik, Shell & Turcas, Ülker, Yemeksepeti, CarrefourSA, Borusan Otomotiv, Pepsico Türkiye gibi şirketlerin başarılı pazarlama yöneticileri yer aldı.
En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Listede yer alan isimler şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor.
En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticiler ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve ODTÜ mezunu iken, mezun olunan bölümlere bakıldığında işletme ve endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 60’ı geçiyor.
Listedeki pazarlama yöneticilerinin yaklaşık yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Liderlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10+ ile 2000+ arasında değişiyor. Üst düzey pazarlama yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl olarak ön plana çıkıyor.
KAPSAMLI ARAŞTIRMA
En Etkin 50 CMO araştırması kapsamında Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 800’ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı ve organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen 800’in üzerinde organizasyonun en üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşıldı. Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CMO’lar kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak, pandemi dönemi sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.
ÖDÜLLER CMO SUMMİT 2022’DE SAHİPLERİNİ BULACAK
En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül Perşembe günü Nescafé ana sponsorluğunda Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek. Pazarlama ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CMO Summit 2022’de 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın, Karaca CEO’su Fatih Karaca, Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Shell & Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu Yavuz, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Turkcell CMO’su Alper Ergenekon, Migros Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, DeFacto Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Barış Sönmez…
CMO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO
Abidin Volkan Karaçalı - Aksa Jeneratör
Ahmet Olmuştur - Türk Hava Yolları
Akın Garzanlı - Arçelik
Alper Ergenekon - Turkcell
Arzu Uludağ - Betek Boya
Aslı Önder - Pepsico Türkiye
Aysel Aydın - Hayat Kimya
Barış Ekener - Sur Yapı
Begüm Arş Türk - Logo Yazılım
Bilge Çiftçi - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Billur Burkutoğlu - Aras Kargo
Burcu Civelek Yüce - Akbank
Burçin Çelik - CarrefourSA
Can Mete Paker - Borusan Otomotiv
Cem Demiröz - Watsons Türkiye
Cristina Polini - Penti
Çağanur Atay Uçtu - MediaMarkt Türkiye
Ebru Şapoğlu - Şişecam
Ekmel Nuri Baydur - Migros
Emre Kurtoğlu - Teknosa
Erdem İnan - Trendyol Group
Esra Arslanbaş Kaynak - Otokoç Otomotiv
Evren Dereci - KoçSistem
Firuzan İşcan - Axa Sigorta
Gökhan Mendi - TEB
Göktuğ Okan Oğuz - Monster Notebook
Melis Yurtbay - Yurtbay Seramik
Merve Naz Atmaca - BluTV
Mustafa Kabakçı - Ülker
Nazım Erdoğan - sahibinden.com
Necdet Kalkan - Nestlé
Nevra Eker - Eker Süt Ürünleri
Nihal Gül - LC Waikiki
Nilüfer Reisoğlu - Türk Tuborg
Nurçin Koçoğlu - Boyner
Okan Erol - Yemeksepeti
Onur Yaprak - Procter & Gamble
Ozan Kırmızı - ING Türkiye
Ömer Kızıl - Uludağ İçecek
Özkan Özyavuz - KFC Türkiye
Pınar Güzey - Maher Holding
Pınar Lafçı Togay - Domino's
Pınar Saltat - Bayer Tüketici Sağlığı
Seher Poyrazoğlu Yavuz - Shell & Turcas
Serkan Ülgen - Yapı Kredi Bankası
Serpil Berkan - Mavi
Sinan Seha Türkseven - Petrol Ofisi
Sinan Ünal - TFI TAB Gıda Yatırımları
Toloy Tanrıdağlı - Unilever
Yasemin Gürleroğlu - Banvit
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