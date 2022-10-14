Türkiye’nin en önemli şeflerinden Maksut Aşkar, gıda fiyatlarındaki artıştan dertli: 'Hep maliyet hesaplıyoruz'

14 Ekim 2022 Cuma, 05:00

İstanbul da artık dünya gastronomi dünyasının en prestijli yıldızlarını alan restoranlara sahip. Türkiye’den 5 restoran “Michelin” yıldızı alarak listeye girdi.

Mastercard Türkiye’nin resmi partneri olduğu “Michelin Guide İstanbul” listesine giren restoranlar geçen salı açıklandı. Fatih Tutak’ın sahibi olduğu Turk iki yıldız alırken, dört restoran ise bir yıldız aldı. Bunlardan biri de sürdürülebilirlik değerlendirmesi ile bir “yeşil” bir “kırmızı” yıldız alan Neolokal’in kurucu ortakları şef Maksut Aşkar ve Erim Leblebicioğlu. Bir yıldızla listeye giren diğer restoranlar şöyle: Araka (Pınar Taşdemir), Mikla (Mehmet Gürs), Nicole (Serkan Aksoy).

Yıllardır anne yemeklerine yorum getiren Aşkar’la sohbet ettik. Yıldız alarak listeye girmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Aşkar, “Biz sahip çıkmazsak gelecek nesillere sahip çıkacakları bir şey kalmaz” diyor.

ÖZEL ARTIŞ OLMAZ

Michelin yıldızı almalarının fiyatlarını yukarı çekip çekmeyeceğini sorduğumuz Leblebicioğlu ise “Özel bir fiyat artışımız söz konusu olmaz. Yalnız, maliyet artışları bizi nereye götürür, onu bilemiyoruz” yorumunu yapıyor. Aşkar da sürekli maliyet hesapladıklarını anlatarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Maliyete bağlı olarak geçen aralık ayından beri fiyatlarımız maalesef düzenli olarak artıyor. Üstüne bir de Michelin yıldızı farkı koymamız söz konusu değil. Restoranımızda geçen yıl 60 Avro olan kişi başına harcama bugün 110 Avro. Hiç ithal ürün kullanmıyoruz. Gıda ürünlerinin fiyatları katlamalı şekilde artıyor.”

Haftada 5 gün açık olan Neolokal’in 80 kişi kapasitesi var. Misafirlerin yüzde 60’ını genelde yabancılar oluştururken şimdi bu oran yüzde 80’e çıkmış. Aşkar, “Yabancılar için bile pahalı hale geliyor rakamlar” diyor.

"PAHA BİÇİLEMEZ İSTANBUL"A DEVAM

Toplantının ev sahipliğini yapan Mastercard Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, şirketinin ilk kez Türkiye’de Michelin’le işbirliğine girdiğini belirterek “Paha Biçilmez İstanbul projemize bu işbirliği ile gastronomiyi de eklemiş olduk” dedi.