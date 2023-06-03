Türkiye'nin en uygun otomobili satıştan kaldırıldı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 17:51

Güncelleme: 03.06.2023 - 18:00

Güney Koreli Hyundai, Haziran 2023 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın, bu ay da istisnasız olarak tüm modellerine zam yaptığı görüldü. i10 ve Kona'nın ise satışları durduruldu. Türkiye'nin en ucuz arabası unvanına sahip olan i10 artık satılmıyor. Hyundai'daki en uygun model artık 609 bin TL'ye satışa sunulan i20.

HYUNDAI HAZİRAN 2023 SIFIR ARABA FİYATLARI

Model - Mayıs Başlangıç Fiyatı - Haziran Başlangıç Fiyatı

i10 445.000 TL -

i20 545.000 TL 609.000 TL

Elantra 790.000 TL 825.000 TL

Bayon 655.000 TL 698.000 TL

Kona 865.000 TL -

Tucson 1.230.000 TL 1.190.000 TL

Santa FE Hibrit 2.225.000 TL 2.325.000 TL

Kona Elektrik 1.010.000 TL -

Ioniq 5 1.515.000 TL 1.583.000 TL

I20 FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Manuel 609.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 659.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 670.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style Plus, Otomatik 707.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 738.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 712.000 TL

ELANTRA FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım- Şanzıman Fiyat

1.6 MPI 123 PS, Benzinli Style, Manuel 825.000 TL

1.6 MPI 123 PS, Benzinli Style Comfort, Otomatik 940.000 TL

1.6 MPI 123 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.130.000 TL

BAYON FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Manuel 698.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 728.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 779.000 TL

1.4 MPI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 857.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 836.000 TL

TUCSON FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 1.190.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 1.330.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Prime Plus (RLED+FPS), Otomatik 1.290.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli N-Line, Otomatik 1.630.000 TL

1.6 T-GDI 230 PS 4x4, Hibrit Elite Plus, Otomatik 1.750.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 1.295.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 1.445.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 1.605.000 TL

SANTA FE HIBRIT FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit Progressive, Otomatik 2.325.000 TL

IONIQ 5 FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

125 kW 4x2, Elektrikli Progressive, Otomatik 1.583.000 TL

239 kW 4x4, Elektrikli Progressive, Otomatik 2.367.000 TL