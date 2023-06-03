Yüzde yüz elektrikli TIR türkiye yollarında

Yayınlanma: 03.06.2023 - 06:59

Güncelleme: 03.06.2023 - 06:59

Sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarına büyük önem veren lojistik şirketlerinden Sarp Intermodal, Türkiye taşımacılık sektöründe değişimi başlattı. Şirket, yeşil lojistik stratejileri doğrultusunda Türkiye’nin ilk yüzde yüz elektrikli çekici (TIR) yatırımını yaptığını duyurdu.

Hızlı (DC) şarj ile 2 saat içinde tam şarj olan çekici, kullanıma ve taşınan yükün ağırlığına göre 300 kilometrenin üzerinde yol katediyor.

'ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR'

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, "Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Sürdürülebilir ve yeşil lojistik yaklaşımımızın bir parçası olarak elektrikli çekici yatırımı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Yenilikçi teknolojileri ve stratejileri benimseyerek, daha çevreci ve sürdürülebilir bir lojistik sektörü oluşumuna öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yatırımın, Sarp Intermodal’in en önemli yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirten Talay, "Biz 2023 yılında mottomuzu ‘Yarının Yolu’ olarak belirlemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da attığımız her adımın yarınlar için olduğunu gösteriyoruz. Biz bugün bir araca değil yeniliğe, teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve geleceğe yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Talay, karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadelenin artık herkes için acil ihtiyaç haline geldiğine dikkati çekerken, sıfır emisyon, azaltılmış gürültü kirliliği ve düşük maliyetlerin, söz konusu yatırımlarında önemli rol oynadığını vurguladı.

İLK YATIRIM VOLVO FH SERİSİ

Elektrikli araç ekosistemine şirket olarak uzak olmadıklarını dile getiren Talay, uzun yıllardır saha ekiplerinin ve yönetim kadrolarının farklı modellerde elektrikli otomobiller kullandığını söyledi. Talay, elektrikli ağır ticari araçlar pazara çıkmaya başladığı anda bunu değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “Geçen yılın ikinci yarısında bu yatırıma karar verdik. İsveç’te Volvo yetkilileri ile bir araya gelerek Volvo FH yatırımı kararı aldık. Biz bu ekosisteme inanıyoruz ve bu alanda yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİKLE ŞARJ

Elektrikli araçlar için menzilin ve şarj istasyonlarının hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Talay, özellikle otoyol tesislerindeki şarj üniteleri sayısının kısa sürede artacağına inandıklarını belirtti.

Talay, Sarp Intermodal’in genel merkezindeki ve Şekerpınar’daki garajlarında çekiciler için şarj üniteleri konumlandırdıklarını anlattı. Güneş enerjisinden de faydalanacaklarını kaydeden Talay, genel merkez binalarının çatısını tamamen güneş panelleri ile kaplamaya başladıklarını, bu sayede yakın zamanda araçları güneş enerjisiyle şarj etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Talay, binek araç sınıfındaki elektrikli otomobillerin, farklı markaların pazara girmesi ve menzillerin artması ile yaygınlaştığını da hatırlattı.

Ağır ticari araç pazarında da benzer bir durum yaşanabileceğini ifade eden Talay, "Biz karayolunu, aktarma operasyonlarımızda minimum seviyede kullandığımız için mevcut menziller şu an bize yeterli. Menzillerin artışıyla sektördeki markaların daha cesur adımlar atabileceğini düşünüyorum" dedi.