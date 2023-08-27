TESK: Okul alışverişinde 70-80 milyar lira ciro bekleniyor

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektöründe hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarların okulların açılmasını beklediğini ifade etti.

"70-80 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENİYOR"

2023-2024 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversitelinin okula başlayacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 70-80 milyar lira ciro bekleniyor. Yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebilir. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde kalite işareti "CE" belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma gibi kimyasal testlerden geçip geçmediği kontrol edilmeli."