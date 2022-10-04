Türkiye’nin enerji ithalatı eylülde rekor kırdı

04 Ekim 2022 Salı, 13:27

Türkiye’nin enerji ithalatı uluslararası petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında iki yıldır süregelen artışla beraber keskin şekilde yükseldi.

Bugün açıklanan eylül ayı dış ticaret rakamlarına göre petrol ve doğalgazı da içeren enerji ithalatı geçen yıla göre yüzde 115 artışla tarihi rekor olan 9,56 milyar dolara yükseldi.

YILLIK YÜZDE 135 ARTTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-eylül döneminde enerji ithalatı yüzde 135 artışla 73 bin 85 milyar dolar olurken, 12 aylık birikimli enerji ithalatı da yüzde 139 artışla 93 milyar dolara çıktı.

Türkiye’nin altın ve kıymetli maden ithalatı ise eylülde yüzde 543 artışla 3,11 milyar dolara yükselirken, dokuz aylık altın ve kıymetli maden ithalatı yüzde 138 artışla 14,2 milyar dolar oldu.