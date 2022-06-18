Türkiye'nin görünmeyen emeği: Ev işçiliği

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Hayatlarını bu şekilde kazanmalarına rağmen ‘işçi’ statüsünde sayılmamaktan şikayetçi olan ev emekçileri, kayıt dışı ve güvencesiz çalışmaların bu iş kolunda yoğun olduğuna dikkat çekerken ‘biz de işçiyiz’ diyor.

‘İŞ GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Ev işçisi kadınların mesai harcayarak bir çok işi yapıyor olmasına rağmen iş tanımının olmadığını belirten İmece Ev İşçileri Sendikası'ndan Sadegül Korkutan meslek tanımı olmadığı için çalışanların geleceksizleştirildiğine dikkat çekti. Korkutan, yeni yasayla ayda 10 gün üstü çalışanların sigortadan faydalanabildiğine dikkat çekerken herkes için bunun mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca ev işçiliğinin çalışma koşullarının zor olduğunu kaydeden Korkutan, "iş güvenliği yok çalışırken camdan düşme, merdivenden düşmek gibi çeşitli iş kazalarıyla yaralanan ve ölenler oluyor" dedi.

‘BİZİM MESAİMİZ BİTMİYOR’

22 yıldır ev işçisi olarak çalışan Sadegül Korkutan ev işçisi tanımının önemine dikkat çekerken şu şekilde konuştu: "Bu iş kolunda çalışanlara ‘kadın’ diyorlar ‘hizmetçi’ diyorlar, ancak biz ev işçisiyiz. İş tanımımızın yapılmasını ve yasalarla sorunların düzeltilmesini istiyoruz. Ev işçiliğini şöyle anlatayım; hem işte çalışıyorsun hem de evde aynı şeyi tekrar yapıyorsun, bizim mesaimiz bitmiyor."

YANLIŞ TANIM

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) Başkanı Gülhan Benli ev işçilerine hizmetçi denmesinin, evde çalışan kadınların işçi olduklarının üstünü örttüğünü belirtti. Bu tanımın yanlış olduğunun altını çizen Benli "Bu ev işçilerini itibarsızlaştıran, ev işçisinin sorunlarını yoksayan ve görmeyen bir tanımdır. İşçileri tozbezinden farksız gören bir söylem biz bu tanımı kabul etmiyoruz" dedi.

‘GÜVENCESİZLİK YAYGIN’

Ayırca bu meslek kolunda yaygın bir güvencesizlik olduğunu belirten Benli " Ev işçisi kadınlar güvenceye sahip değil. Ne iş güvenliği ne can güvenliği var. Tacize uğrayanlar var. Gerekli önlemler alınmalı, yaptırımlar uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

SENDİKANIN ÖNEMİ

Bu alanda sendikalaşmanın önemine dikkat çeken Benli "Biz neden toplu iş sözleşmesi yapamayalım Bununla ilgili olarak sendikalar yasasıyla ilgili ev işçileriyle ilgili düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle ev işçileri iyi şartlarda çalışamıyorlar. Bu meslek kolu insan onuruna yakışır bir hale getirilmelidir" diye konuştu.