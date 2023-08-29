Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) revize edildi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 29.08.2023 - 15:43

Türkiye'nin risk primindeki düşüş ivmesi devam ediyor.

Türkiye'nin kredi risk primi seçimlerin ardından yaklaşık 300 baz puan gerileyerek 380 baz puana indi.

Seçimlerin ikinci turundan hemen önce Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkmıştı.

2022'nin Temmuz ayında ise 900 baz puanın üzeri görülmüş ve 20 yılın zirve seviyeleri kaydedilmişti.

SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ DURAĞANA YÜKSELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de son dönemde uygulamaya alınan politikaların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydederek, özellikle Türkiye'nin CDS'lerinin 400 baz puan altında kalıcı olması halinde yabancı ilgisinin devam edebileceğine dikkati çekti.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

Yabancı yatırımcı algısının temel belirleyicilerinden olan CDS primlerinin yükselmesi, yatırımcı nezdinde söz konusu ülke için riskin yükseldiği anlamına gelirken; CDS primlerinin düşmesi, riskin düşmesi kredibilitesinin yükseldiği anlamına gelmektedir. ekonominin durumunu gösteren bir parametredir.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Seçimlerin ikinci turu öncesi 25 Mayıs'ta 4.400 puan civarında bulunan BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 82 yükselişle 8.000 puan barajını aştı.

BIST 100 endeksi dolar bazlı incelendiğinde Ocak 2023'ten bu yana ilk kez 300 puan seviyesini test ederken, endeksin dolar bazlı getirisi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Sektör endeksleri karşılaştırıldığında, tüm sektörlerin yıl başından bu yana yükseldiği gözlenirken, en fazla kazandıran yaklaşık yüzde 107 ile spor oldu.