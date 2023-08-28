Son dakika... Borsa İstanbul'da tarihi zirve: 8.000 puanı aştı
Son dakika haberleri...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı..
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı.
8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.
KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEDİ
Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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