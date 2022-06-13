Türkiye'nin risk primi 2003 ’ten bu yana en yüksek seviyeyi görebilir

13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:20

Türkiye'nin risk priminde yükseliş ivmesi devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 2003’ten bu yana en yüksek düzeyde günlük kapanışa hazırlanıyor.

Günlük kapanışa bakıldığında ise haftanın ilk işlem gününde CDS'nin 19 yılın en yüksek kapanışa ilerlediği görüldü.

2008 Ekim ayında CDS'de günlük kapanış seviyesi 831 baz puan olarak kaydedilmişti. Cuma günü ise kapanış 828 seviyesinden gerçekleşti.

Haftanın ilk işlem gününde 831 baz puanın üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda risk priminde 2003'ten bu yana en yüksek kapanış kaydedilmiş olacak.

2003 yılı Mart ayında CDS'de 1.416 baz puanlık kapanış görülmüştü.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi ya da İngilizce ifadesiyle CDS, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Başka bir anlatımla borçlu pozisyondaki şirketin borcunu ödeyememe ihtimaline yani iflas riskine karşı alacaklı şirketin hakkını garanti eden kıymetli evraktır.