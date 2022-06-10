Türkiye'nin risk priminde yeni rekor kaydedildi

10 Haziran 2022 Cuma, 17:08

S and P Global, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerinin 830 baz puan ile rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı.

CDS'ler 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana ilk kez 800 seviyesinin üstüne çıkarken dünkü kapanış 790 baz puan seviyesindeydi.

Tradeweb verilerine göre ise Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1.4 sent gerilerken, 2043 vadeli tahvilin fiyatı 60 sentin altına düştü.

EN SON 2008'DE BU SEVİYELERE ÇIKTI

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de gün içi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

CDS’in bu seviyelere çıkması Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi etkileyeceği düşünülürken Hazine'nin dolar cinsi borçlanmalarında faizin yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin CDS'i en son etkisini derinden hissetiren 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeydi.

Bugün risk priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.