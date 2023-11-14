Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında rekor

LSEG verilerine göre Türkiye'nin Rus Ural ham petrol ithalatı kasımda rekor seviyeye çıkmaya hazırlanıyor.

Reuters
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:02
Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında rekor
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Türkiye'nin Rus Ural ham petrolü ithalatı kasım ayında rekor seviyeye ulaşmaya hazırlanırken; işlemciler diğer büyük alıcılar olan Hindistan ve Çin'in alımlarının, planlanan düşük sevkiyatlara rağmen sabit kalmasını bekliyor.

Türkiye'nin Rus Ural petrolü ithalatına ilişkin beklenti, LSEG verilerine ve işlemcilere dayandırıldı.

İşlemciler, Türkiye'nin Rus Ural ham petrolü ithalatının kasım'da Ekim ayındaki 1.4 milyon tonun üzerine çıkarak, Ekim 2022'de gördüğü ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.43 milyon tonu geçmesini bekliyor.

LSEG verilerine göre 1-15 Kasım döneminde Rus limanlarından Türkiye'nin limanlarına sevk edilmek üzere günde 800,000 tondan fazla Ural petrolü yüklendi. Böylece Ural petrolü ithalatı Ekim ayının aynı dönemine göre 200,000 artmış oldu.

STAR rafinerisinin Rus Ural ham petrolü alımı için Rusya'nın Lukoil firmasıyla yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye daha ucuz Rus petrolü ithal etmeye başladı.


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