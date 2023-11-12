Brent petrol fiyatları geriledi: Motorine indirim bekleniyor! 12 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 kadar geriledi. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 12 Kasım 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:56
Brent petrol fiyatları geriledi: Motorine indirim bekleniyor! 12 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 38,06 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 38,64 TL

Benzin fiyatı: 35,2 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 38,82 TL

Benzin fiyatı: 35,31 TL

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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