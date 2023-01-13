Türkiye'nin yerli aracı Ceryan ön siparişe açıldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:45

Küresel enflasyon ve çip krizi ile dünya genelinde otomotiv fiyatları yükseldi. Elektrikliye geçişte özellikle Çin'de başlayan daha küçük boyutlu ve uygun fiyatlı arabalar düşük yakıt tüketimi ve kolay park edilmesiyle her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Şehiriçinde kolay kullanımı ile dikkat çeken bu tip otomobiller için pek çok marka pazara giriş yapıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında kurulan ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik de bu sınıfa ait aracını üretmeye başladı.

Solvaytech Mühendislik'in geliştirdiği Ceryan adlı model 100 kilometre menzile ve saatte 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. İki kişilik araç ayrıca tavanda bulunan güneş panelleri ile kendi kendini şarj edebiliyor.

Ceryan'ın ön siparişleri 12 Ocak 2023 itibarıyla başladı. Türkiye pazarında satışa sunulan aracın yurtdışına ihraç edilmesi de planlanıyor.