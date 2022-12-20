Çukurova'da elektrikli otomobil Ceryan seri üretime hazırlanıyor

20 Aralık 2022 Salı, 11:45

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında kurulan ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı.

Çukurova Teknokent'teki firma, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini tamamladıktan sonra aracın tasarımının belirlenmesi için yarışma düzenledi.

Jürinin değerlendirmesinde yüksek puan alan 4 başvuru için internette anket yapıldı, 16 bin katılımcıdan 6 bininin oyuyla seçilen tasarım üzerinden "Ceryan" adı verilen hafif segment L6E sınıfı aracın prototipi hazırlandı.

Fiziki geliştirme süreci 2 yılda bitirilen tek kapılı, biri 60, diğeri de 100 kilometre menzile ulaşmasını sağlayan 2 ayrı bataryalı "Ceryan"ın yol testleri de gerçekleştirildi.

YERLİ PARÇALAR TERCİH EDİLDİ

Firma sahibi elektrik elektronik mühendisi Özgür Polat, şehiriçi ulaşımda elektrikli ve küçük araçların tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Boş ağırlığı 450 kilogram olan "Ceryan"ın 2 kişilik olduğunu ancak 4 yolcuya kadar taşıma imkânı sunduğunu belirten Polat, "Aracımızın, doğruluğu testlerle kanıtlanan prototipini tamamladık. Şu an seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için yerli firmalarla görüşüyoruz" dedi.

Polat, bünyesindeki güneş panelleriyle kendisini şarj edebilen aracın parçalarının yerli olmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aracımızın lastik, jant, diferansiyel, gösterge ekranı ve aydınlatma ekipmanları gibi alt sistemlerini, olabildiğince yerli firmalardan temin etmeye çalışıyoruz. Böylece elektrikli araç sektöründe bilgi birikiminin Türkiye'de olmasını istiyoruz.

Tasarladığımız batarya teknolojileri ve kontrol sistemlerinin yanı sıra lastik, jant, şase, diferansiyel, iç ve dış kaporta parçalarını yerli olarak ürettirip kullanmayı hedefliyoruz.

Bunun için de Türkiye'deki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Seri üretim için anlaşmaları tamamlamak üzereyiz."

''İHRACATI HEDEFLİYORUZ''

Polat, tedarik zincirini tamamlamaya yoğunlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedefliyoruz.

Güncel fiyatlarla aracımızın 100 kilometrelik bataryası evde şarj edilirse yaklaşık 9 lira, işyerinde şarj edilirse 15 lira maliyete sahip olacak" dedi.