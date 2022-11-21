Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında düşüş

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Ekim’e ilişkin Türkiye’ye gelen yabancı turist sayılarını açıkladı.

Buna göre, 2022 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 artarak 4 milyon 803 bin 198 kişiye yükseldi.

Turizm Bakanlığı geçen ay 2022 sonu için yeni hedeflerini yukarı revize etmişti. Hedefler turizm gelirleri için 44 milyar dolar, turist sayısı için ise 50 milyon olarak güncellenmişti.

Verilere göre Ocak Ekim döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13.31 pay ve 5.27 milyon kişi ile birinci, Rusya yüzde 11.69 pay ve 4.6 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 8.1 pay ve 3.21 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Sektör yetkilileri bu yıl en az Kasım ayına kadar uzayan sezonun güncel hedeflere ulaşmak için destek olacağını da söylüyor.