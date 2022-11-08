Turistten çaldığı parayı dövizcide 'bozdurunca' yakalandı
İstanbul Bakırköy'de temizlik görevlisi olarak çalıştığı otelde kalan İngiliz turistin odasını temizlerken bin sterlin parasını çalan M.Ö., dövizcide sterlinleri bozdururken yakalandı.
Bakırköy Florya'da bir otelde kalan İngiliz turist, bin sterlininin olmadığını fark etti. Otel yönetimine haber veren turistin şikayeti üzerine, konu polise bildirildi. Olayın yaşandığı otele giden polis, çalışanların ve turistin ifadelerine başvurdu.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda otelde temizlik görevlisi olan M.Ö.'nün temizlik için turistin odasına girdiğini belirledi. Polis, bunun üzerine önce M.Ö.'nün evini buldu, daha sonra da evinin yakınındaki döviz bürolarını tespit etti.
SERBEST KALDI
Döviz bürolarında para bozduranları tek tek inceleyen polis, M.Ö.'nün bir dövizcide 525 sterlin bozdurduğunu buldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PARA BOZDURDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan M.Ö.'nün otelde odadan çıktıktan sonraki görüntüleri ve dövizcide para bozdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.Ö.'nün dövizciden aldığı parayı cebine koyduğu anlar yer aldı.
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