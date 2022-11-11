Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi
Antalya’nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turistin darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan işletmeci hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Rus turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan (60), 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turist R.K.'nin attığı yumruk sonrası beyin kanaması geçirdi. Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan R.K., tutuklandı.
Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.
TUTUKLANDI
R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı. Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR
Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu belirterek, "2 liralık tuvalet ücretini ödememek için yumruk atıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Yapanın yanına kalsın istemiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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