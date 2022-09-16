TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: 'Enerji zamları sanayiciyi zorluyor'
Süleyman Sönmez, enerjiye gelen zamlar dikkat çekerek "Ülkemizde ihracat ve ithalat arasındaki makasın açılmasıyla enerji maliyeti baskısı, ekonomimizin yumuşak karnı olan dış ticaret ve cari açığın yani ikiz açığın tarihi seviyelere çıkacağını işaret ediyor" dedi.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, son 1.5 yılda sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 998, elektrikte ise yüzde 515’lik zam geldiğini vurgulayarak bu durumun sanayi ve iş dünyası açısından sürdürülebilirliğinin çok zor göründüğünü söyledi.
TÜRKONFED, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliği ve Akbank’ın desteğiyle başlatılan “KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” kapsamında yedi ilde bölgesel düzeyde gerçekleştirilen çalıştayların sonucunda “Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu” Ankara’da tanıtıldı. Raporun tanıtımında konuşan Sönmez, “Ülkemizde ihracat ve ithalat arasındaki makasın açılmasıyla enerji maliyeti baskısı, ekonomimizin yumuşak karnı olan dış ticaret ve cari açığın yani ikiz açığın tarihi seviyelere çıkacağını işaret ediyor. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2022 sonu dış ticaret açığı beklentisi 105 milyar dolar. Enerji ithalatı beklentisi ise 103.5 milyar dolar. Enerjinin su ve kaynak verimliliğiyle etkin kullanılması yani yeşil dönüşümün tüm üretim sürecine entegre edilmesi halinde yılda yaklaşık 17 ila 20 milyar dolar tasarruf edilebileceğini hesap ediyoruz” dedi.
Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporuna göre firmaların yüzde 65’i Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) fırsat olarak değerlendirirken risk olarak görenlerin oranı yüzde 8 oldu.
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