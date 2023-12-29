TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: Reform yılı olmalı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, 2023 yılının Türkiye ekonomisi için zor bir yıl olduğunu belirterek sürdürülebilir bir kalkınma için 2024’ün reformlarla dolu bir yıl olacağını söyledi.

TÜRKONFED Başkanı Sönmez ekonomide yıl içinde yaşanan gelişmeleri ve gelecek yıllar için öngörülerini açıkladı. Türkiye’nin en önemli sorunlarını “‘Orta Gelir’, ‘Orta Demokrasi’ ve ‘Orta Eğitim’ tuzaklarından kurtulması” olarak açıklayan Sönmez, şunları söyledi:

Son yıllarda enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle iş dünyası fiyat politikası oluşturmakta zorlandı. İşletme sermayesi ihtiyacı iki-üç kat arttı.

Dünya genelinde resesyon riski nedeniyle dış talepte yaşanan daralma, ayrıca ekonomimizdeki yapısal sorunlar nedeniyle zorlu bir yıl geride kaldı.

Buna rağmen Türk iş dünyası rekabetçiliğini korumak için büyük bir uğraş veriyor ve yatırım iştahı da sürüyor.

Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesindeki en önemli engeller ise ekonomideki belirsiz atmosfer, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar. Sönmez, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ise kalkınmasını hızlandırmak için katma değerli üretime geçmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Yüksek katma değer üretemediğimiz her süreç, bizi asgari ücret ekonomisine mecbur bırakıyor. AB ülkelerinde ortalama yüzde 7’lik bir asgari ücretli varken, ülkemizde neredeyse her iki çalışandan biri asgari ücretle geçiniyor.

Bugün asgari ücret ne kadar artarsa artsın, alım gücünün karşısındaki en büyük tehdidi enflasyon oluşturuyor. Alım gücünün maaş ile değil katma değer ile arttığı bir ekonominin asgari ücret sorunu da olmaz.

Yeni yıl için OVP’de belirlenen enflasyon ve büyüme hedeflerini iyimser bulmakla birlikte bu hedeflere giden süreci kısaltmanın olanaklı olduğunu aktaran Sönmez şunları söyledi:

Enflasyonla mücadeledeki başarı sadece enflasyonun düşmesiyle değil aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve işsizlik oranının azalmasıyla da ölçülmeli.

TÜRKONFED olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının önündeki üç önemli tuzaktan yani “Orta Gelir”, “Orta Demokrasi” ve “Orta Eğitim” tuzaklarından kurtulmasının anahtarının da yapısal reformlardan geçtiğini uzun yıllardır vurguluyoruz.

2024, ülkemizin hem enflasyon hem de belirsizliklerle mücadelede yapısal reform yılı olmalıdır.

Sönmez, Türkiye’nin orta eğitim tuzağından çıkış için yol haritası sunacak çalışmalarını 2024 yılı içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyledi.