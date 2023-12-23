Doktorların maaşı eridi: Emeklilik ücreti 'Beyaz Reform'un da gerisine düştü, kamuda kadrolar boş kaldı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü sürerken ülkede kalan hekimler de kamuyu tercih etmiyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre 2023’ün ilk 10 ayında 2 bin 541 hekim, yurtdışına gitmek için “İyi Hal Belgesi” başvurusu yaptı. Sağlık Bakanlığı, 2023’te açtığı kadrolarla giden hekimlerin yerini dolduramadı. Yıl boyunca 3 kez yapılan atamalarda açılan 7 bin 819 kadroya sadece 1865 hekim yerleşti. İktidar, hekimleri sağlıkta şiddet ve çalışma koşulları nedeniyle ne ülke de ne de kamuda tutabiliyor.

Beyaz Reform’la 2022’de ilk defa atamalarında 4 bin 551 uzman hekim kamuyu tercih ederken bu sayı 2022’de 1865’e inmiş durumda. Uzmanlar; bu sayının Beyaz Reform sonrası gerilemesini, yapılan iyileştirmelerin yoksulluk sınırına göre sürekli erimesine bağlıyor. Pratisyen hekimlerin emekli maaşı ek göstergesi; Haziran 2022’de 13 binden 20 bine, uzman hekimlerinki de 17 binden 26 bine yükselmişti. Ancak maaş seyrine bakıldığında pratisyen hekimlerin emekli maaşları; Ocak 2022’de yoksulluk sınırının yüzde 72 düzeyinde iken, Aralık 2023’te yüzde 59’a düştü. Uzman hekimlerin emekli maaşları ise Ocak 2022’de yoksulluk sınırının yüzde 78 düzeyinde iken, Aralık 2023’te yüzde 66 düzeyine geriledi.

‘EMEKLİ OLAMIYORLAR’

Ek gösterge verilse bile hekimlerin emekli maaşlarında sadece 3 bin TL fark olacağına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık soruna köklü çözüm üretmediği için çözüm olarak sunduğu yöntemlerin etkisi 1 yıl dahi sürmüyor” dedi.

Yalçınkaya, “Hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacaksa; emekli maaşı, yoksulluk sınırı baz alınarak yapılmalı. Hastalar, hekim; hekimler, insanca yaşam koşullarında bir emeklilik ücreti bekliyor” ifadelerini kullandı.